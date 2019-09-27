قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن طهران كانت ترغب في أن ترفع واشنطن العقوبات عنها مقابل عقد لقاء بين رئيسي البلدين، "إلا أنني أجبت بالرفض".

Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.

وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها "إيران أرادت مني أن أرفع العقوبات المفروضة عليها حتى يُعقد لقاء بيننا. وبالطبع كان جوابي لا!".

وكان روحاني قال في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.

وأضاف "المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا الاجتماع. وأمريكا تقول إنها سترفع العقوبات".

وتابع روحاني قائلا "العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات".

وأورد الموقع الرسمي لروحاني هذه التصريحات لدى عودة روحاني إلى طهران من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: "تويتر" + "رويترز"