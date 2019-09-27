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نيجيريا.. تحرير أكثر من 300 تلميذ تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في مدرسة إسلامية (صور)

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نيجيريا.. تحرير أكثر من 300 تلميذ تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في مدرسة إسلامية (صور)
Reuters
مدخل المدرسة الإسلامية
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أعلن متحدث باسم الشرطة النيحيرية اليوم الجمعة، إنقاذ 300 شخص، معظمهم من الأطفال، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة قرآنية في كادونا شمال البلاد.

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وقال المتحدث ياكوكو سابو إنه خلال عملية مداهمة أمس الخميس لمنزل، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب "من جنسيات مختلفة" مسجونين ومقيدين في مدرسة إسلامية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية "منزل الرعب".

نيجيريا.. تحرير أكثر من 300 تلميذ تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في مدرسة إسلامية (صور)
Reuters

وأضاف المتحدث لوكالة "فرانس برس" أن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في "ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم".

نيجيريا.. تحرير أكثر من 300 تلميذ تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في مدرسة إسلامية (صور)
Reuters

وفي صور نشرتها وسائل إعلام محلية، يظهر طفل وفي ظهره جروح، نتيجة الجلد على ما يبدو، وآخر مقيد القدمين بسلاسل على قضبان حديدية، ومجموعة شبان صغار مجمعين في غرفة قذرة.

نيجيريا.. تحرير أكثر من 300 تلميذ تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في مدرسة إسلامية (صور)
Reuters

وعثرت الشرطة على "غرفة تعذيب" علق فيها الطلاب بالسلاسل وضربوا عندما اعتبر أساتذتهم أنهم ارتكبوا خطأ ما.

وقال أحد الطلاب واسمه حمزة "يدّعون تعليمنا القرآن والإسلام، لكنهم قاموا بأشياء كثيرة هنا. يجبرون الأصغر سنا على ممارسة الجنس"، متابعا "من حاول الهرب تعرض لقصاص قاس: يقومون بربطه وتعليقه من السقف".

وكشف حمزة "خلال فترة إقامتي هنا، قتل أحدهم بعد تعذيبه. آخرون قتلوا سابقا بسبب المرض أو التعذيب. يطعموننا القليل جدا ولا نأكل إلا مرتين في النهار".

وأعرب أهل بعض الضحايا من سكان كادونا، ممن استدعتهم الشرطة، عن "صدمتهم وروعهم"، عندما علموا بما تعرض له أولادهم، مؤكدين أنهم كانوا يجهلون تماماً الظروف التي عاشوها، وفق المتحدث باسم الشرطة.

المصدر: وكالات

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