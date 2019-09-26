روحاني يدعو الدول الغربية لوقف توريدات الأسلحة إلى السعودية والإمارات

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الغربية إلى وقف توريدات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، معتبرا ذلك شرطا لإنهاء الأزمة في اليمن وإحلال السلام في المنطقة.

وفي معرض حديثه عن القصف الأخير الذي طال المنشآت النفطية لشركة "أرامكو" السعودية، نفى الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، وجود أي علاقة لإيران بهذا الهجوم.

وردا على سؤال ما إذا كانت لدى إيران أدلة على وقوف الحوثيين وراء الهجوم، قال الرئيس الإيراني إن الأدلة يجب أن يقدمها "من يطلق الاتهامات والادعاءات"، وليس إيران. وأشار إلى أن الحوثيين يمتلكون صواريخ وقادرون على شن مثل هذه الهجمات وقد شنوا هجمات في وقت سابق.

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واعتبر روحاني أن تسوية الأزمة في المنطقة يمكن أن تكون عبر طرق دبلوماسية فقط.

وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، جدد روحاني التأكيد على أن واشنطن يجب أن تتخلى عن سياسات "الضغط الأقصى" على إيران ورفع العقوبات قبل أن تكون هناك أي مفاوضات.

وأشار روحاني إلى أن الدول الأوروبية بذلت جهودا لإقامة آلية لدعم الاتفاق النووي والحفاظ على التعامل التجاري مع إيران، لكن عندما وصل الأمر إلى مرحلة التطبيق، تبين أن الدول الأوروبية عاجزة عن تنفيذ التزاماتها أو لا ترغب في ذلك.

وأضاف أنه تم طرح "حل أوروبي" للمشكلة، ولكن تبين أنه يحتاج إلى موافقة أمريكية.

وتعليقا على مشكلة عدم منح تأشيرات الدخول من قبل الولايات المتحدة للمسؤولين من إيران وفنزويلا وروسيا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار روحاني إلى أنه لا يحق للولايات المتحدة تأخير أو منع إصدار تأشيرات الدخول، لأن الأمر متعلق بعمل الأمم المتحدة، وليس مسائل العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وحل فكرة نقل مقرات الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، أكد روحاني أن إيران ستؤيد هذه الفكرة في حال طرحت في إطار ما.

المصدر: RT