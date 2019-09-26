عمدة صيني سابق "يؤمن" تقاعده و"إعدامه" بأطنان من الأصفر الرنان

مفاجأة من العيار الثقيل، واجهت الشرطة الصينية أثناء تفتيش منزل تشانغ تشي العمدة السابق لمدينة قانتشو، حيث عثرت لديه على كنز كبير من سبائك الذهب والنقود وغير ذلك.

وأفادت صحيفة powerapple المحلية بأن الشرطة فوجئت بسبائك من الأصفر الرنان في مقر إقامة المسؤول الصيني السابق، بلغ وزنها 13.5 طن.

وذكرت تقارير غير رسمية أن الشرطة عثرت كذلك في مخبأ سري تحت الأرض بمنزل هذا المسؤول المحلي السابق على مبلغ مالي ضخم.

كما تبين أن العمدة السابق ويبلغ من العمر 57 عاما، يمتلك إضافة إلى سبائك الذهب والأموال السائلة المكدسة، عقارات فاخرة تقدر ببضعة آلاف من الأمتار المربعة.

يذكر أن الصين تواجه ظاهرة الفساد بحزم بالغ، وتتخذ ضد المتورطين في مثل هذه الأعمال إجراءات يصفها "البعض" بالعنيفة، وتصل الأحكام في مثل هذه القضايا إلى الإعدام.

ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى أن السلطات في هذا البلد تنظم زيارات خاصة لكبار الموظفين والمسؤولين إلى السجون حيث يقبع المحكومون في قضايا الفساد، بغرض إفهام الجميع ما ينتظر من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

المصدر: نوفوستي