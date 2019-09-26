عمدة صيني سابق "يؤمن" تقاعده و"إعدامه" بأطنان من الأصفر الرنان
مفاجأة من العيار الثقيل، واجهت الشرطة الصينية أثناء تفتيش منزل تشانغ تشي العمدة السابق لمدينة قانتشو، حيث عثرت لديه على كنز كبير من سبائك الذهب والنقود وغير ذلك.
وأفادت صحيفة powerapple المحلية بأن الشرطة فوجئت بسبائك من الأصفر الرنان في مقر إقامة المسؤول الصيني السابق، بلغ وزنها 13.5 طن.
某个人民的仆人落马了!儋州市原市长，三亚市原市委书记，海口市原市委书记张琦（安徽人，中共党员现年57岁）九月六日落马。其住宅内起获黄砖金条金砖数量惊人，现金13.5吨。另查获帐面来路不明资金2680亿，多套千余平方的豪宅……。又一次刷新了记录，令吾辈叹为观止，贫穷再一次限制了我们的想象力！ pic.twitter.com/6hcgKsaFwE— 猪血旗下 (@h1300062810) September 24, 2019
وذكرت تقارير غير رسمية أن الشرطة عثرت كذلك في مخبأ سري تحت الأرض بمنزل هذا المسؤول المحلي السابق على مبلغ مالي ضخم.
كما تبين أن العمدة السابق ويبلغ من العمر 57 عاما، يمتلك إضافة إلى سبائك الذهب والأموال السائلة المكدسة، عقارات فاخرة تقدر ببضعة آلاف من الأمتار المربعة.
يذكر أن الصين تواجه ظاهرة الفساد بحزم بالغ، وتتخذ ضد المتورطين في مثل هذه الأعمال إجراءات يصفها "البعض" بالعنيفة، وتصل الأحكام في مثل هذه القضايا إلى الإعدام.
ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى أن السلطات في هذا البلد تنظم زيارات خاصة لكبار الموظفين والمسؤولين إلى السجون حيث يقبع المحكومون في قضايا الفساد، بغرض إفهام الجميع ما ينتظر من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
المصدر: نوفوستي