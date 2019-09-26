الصين: لدينا أدلة على وقوف واشنطن والغرب وراء أحداث هونغ كونغ

أعلن رئيس البرلمان الصيني، أن لدى بلاده أدلة دامغة على وقوف الولايات المتحدة والدول الغربية وراء الأحداث والاضطرابات الجارية في هونغ كونغ.

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وقال لي تشانشو، رئيس اللجنة الدائمة في مجلس الشعب لعموم الصين، إن بلاده لديها دليل على تحضير الولايات المتحدة للأحداث الجارية في هونغ كونغ ووقوفها وراءها.

وقال خلال محادثات أجراها اليوم مع نظيره الروسي فياتشيسلاف فولودين في مجلس الدوما بموسكو: "لدينا أدلة قوية على أن ما حدث مؤخرا في هونغ كونغ هو نتيجة لتخطيط وإعداد دقيق من قبل الولايات المتحدة والغرب" عامة.

المصدر: "إنترفاكس"