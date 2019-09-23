ترامب: إعلان إيران الاستعداد للمساعدة في التسوية اليمنية إيجابي ومهم

رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حول استعداد إيران للمساعدة في تسوية الأزمة اليمنية، معتبرا أن هذا الموقف إيجابي.

وأكد ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الاثنين، خلال لقاء عقده مع نظيره البولندي، أنجيه دودا، في نيويورك، ردا على سؤال حول إعلان ظريف استعداد إيران للتفاوض حول التسوية اليمنية: "هذا التصريح مهم وإيجابي، إذا قال ذلك حقا. لم أسمع ذلك شخصيا لأنني عقدت هنا كثيرا من اللقاءات والمحادثات".

وتابع ترامب، متوجها إلى الصحفي الذي طرح السؤال: "ما قلت الآن حول اليمن أعجبني، لم نسمع ذلك، إلا أن هذا الأمر إيجابي للغاية".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق من الاثنين، أن بلاده مستعدة لخوض مفاوضات للمساعدة في تسوية الأزمة اليمنية ووقف الحرب التي يمر بها البلد منذ العام 2014 بين الحوثيين وأنصارهم والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والمدعومة، منذ مارس 2015، من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية.

ويأتي ترحيب ترامب بهذا الموقف تزامنا مع موجة تصعيد جديدة في منطقة الخليج بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا والتي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، فيما اتهمت المملكة والولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا.

المصدر: وكالات