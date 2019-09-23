ترامب يرحب بمقترح جونسون إبرام اتفاق جديد مع إيران

رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمقترح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لإبرام صفقة جديدة مع إيران بدل الاتفاق النووي الحالي.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به، مساء اليوم الاثنين، خلال لقاء عقده في نيويورك مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، تعليقا على إعلان جونسون: "لهذا السبب هو فاز في الانتخابات، لهذا السبب هو من سيحقق النجاح في بريطانيا".

وأضاف ترامب: "بوريس صديق قريب بالنسبة لي، وهو ذكي جدا، ويريد إبرام صفقة جديدة لأن الاتفاق القديم قريب من الانقضاء".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي لا تعطي فرصة لتفتيش الأنشطة الإيرانية في هذا المجال، معتبرا أنها أتاحت للجمهورية الإسلامية إمكانية للعمل على تصميم أسلحة نووية وإطلاق صواريخ باليستية.

وتابع ترامب: "أحترم بوريس كثيرا جدا ولست مستغربا من أنه أصبح شخصا أولا يتحدث عن هذا الأمر".

وصرح رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق من اليوم، في نيويورك، بأنه حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران بدل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يمر بأزمة عميقة إثر انسحاب الولايات المتحدة منه في 8 مايو 2018.

المصدر: وكالات