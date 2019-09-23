ترامب لا يستبعد أن يلتقي كيم قريبا

لم يستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إمكانية لقاء جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

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وقال ترامب للصحفيين، اليوم الاثنين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "قد يحدث ذلك قريبا".

وعلى الرغم من تعثر المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، أعلن ترامب مرارا عن جودة علاقاته الشخصية مع كيم. وقد أجرى الزعيمان ثلاثة لقاءات قمة: في سنغافورة (يونيو 2018)، في هانوي (فبراير 2019) وعلى الحدود بين الكوريتين (يونيو 2019).

المصدر: تاس