مصرع 9 أشخاص في حادث مرور بالقرب من أوديسا الأوكرانية

لقي 9 أشخاص حتفهم في حادث تصادم حافلة صغيرة وشاحنة، في مقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وقالت الشرطة المحلية، إن الحادث وقع بين قريتي "نوفايا دولينا" و"بريليمانسكويه".

وأشارت إلى أن الشاحنة كانت عائدة من أوديسا، بينما كانت الحافلة الصغيرة المكتظة بالركاب، متجهة نحو المدينة.

وتعمل في المنطقة مجموعة تحقيق ميدانية لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وأكدت مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية مقتل تسعة أشخاص وإصابة شخصين آخرين في الحادث. وقالت، إنه يجري التحقق من العدد الدقيق لضحايا الحادث.

المصدر: لينتا رو