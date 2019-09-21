إيران .. عروض عسكرية في مختلف أنحاء البلاد

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن قوات الجيش والحرس الثوري ستقوم بعروض عسكرية، غدا الأحد، في مختلف أنحاء البلاد، بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري، أنه سيعرض بعضا من إنجازات القوات المسلحة وقدراتها الدفاعية خلال العرض.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كلمة خلال العرض العسكري في طهران، وذلك قبل توجهه إلى نيويورك لحضور جلسات الأمم المتحدة.

وستنظم القوات البحرية عرضا في مياه الخليج انطلاقا من مدينة بندر عباس، حيث سيلقي رئيس البرلمان علي لاريجاني كلمة هناك.

المصدر: وكالات