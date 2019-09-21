وسائل إعلام: ترامب يعتبر سياسة بلاده في أوكرانيا غير مجدية وتثير انزعاج روسيا

أعلن مسؤول رفيع سابق بإدارة الرئيس الأمريكي أن الرئيس ترامب يعتقد بأن الأعمال الأمريكية في أوكرانيا لا معنى لها وهي لا تسفر إلا عن إثارة الانزعاج لدى روسيا.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول أنه ناقش هذه المسألة مع ترامب أكثر من مرة. وأكد أن ترامب يرى أن ما كانت تعمله الولايات المتحدة في أوكرانيا "كان غير مجد وأزعج الروس فقط".

وأضاف المسؤول: "ينحصر موقف الرئيس بشكل عام في أنه يتعين علينا الاعتراف بأن الروس يجب أن يكونوا أصدقاء لنا. ومن هم الأوكرانيون؟"

وكانت الصحيفة نقلت سابقا عن مصادرها أن موظفا في المخابرات الأمريكية قدم في 12 أغسطس الماضي شكوى لإدارته بشأن مكالمة هاتفية أثارت قلقا لديه جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس دولة أجنبية (لم يذكر اسمها). ولكن من المعروف أن ترامب أجرى قبل أكثر من أسبوعين من تقديم هذه الشكوى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. ويؤكد الموظف في المخابرات أن المكالمة تضمنت وعدا ما، غير أن الرئيس ترامب نفسه وصف هذا الخبر بالمزيف، معلنا "عندما أتحدث مع أي زعيم أجنبي عبر الهاتف، أفهم أنه من الممكن أن يكون هناك عدد كبير من الموظفين من مختلف الهيئات الأمريكية الذين يستمعون إلينا، وذلك بالإضافة إلى الموظفين الذين يستمعون إلينا في الدولة الأخرى".

المصدر: نوفوستي