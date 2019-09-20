 
مباشر

تركيا.. فتح تحقيق جديد مع المعارض دميرطاش

أخبار العالم

تركيا.. فتح تحقيق جديد مع المعارض دميرطاش
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
مؤيدو صلاح الدين دميرطاش (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfiz

أعلن زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، أن النيابة العامة فتحت قضية جديدة ضده، يتهم فيها بالإرهاب.

وأضاف دميرطاش في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن المدعي العام في أنقرة طلب اعتقاله من جديد، فيما قدم فريق الدفاع عنه طلب الإفراج عنه بكفالة.

وكتب دميرطاش، مخاطبا الأتراك: "لا يوجد هناك قضاء ولا عدالة ولا قانون ولا قضاة، ليس فقط لنا بل ولكل واحد منكم".

إقرأ المزيد
الحبس 4 سنوات لدميرطاش المعارض لأردوغان
الحبس 4 سنوات لدميرطاش المعارض لأردوغان

وأشارت "رويترز" إلى أن النيابة العامة في أنقرة لم تعلق على الموضوع على الفور.

يذكر أن دميرطاش زعيم حزب يساري مؤيد للأكراد، لا يزال في السجن منذ نحو 3 أعوام، وهناك قضايا ضده يتعلق معظمها بتهم الإرهاب.

وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و8 أشهر في سبتمبر الماضي في إحدى القضايا. ويطالب محامو دميرطاش بخصم الفترة التي أمضاها بالسجن من هذا الحكم، الأمر الذي يجعل الإفراج عنه بكفالة ممكنا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زيدان في وجه العاصفة.. مطالبات بإقالته بعد نتائج مخيبة محليا ودوليا