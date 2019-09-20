تركيا.. فتح تحقيق جديد مع المعارض دميرطاش

أعلن زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، أن النيابة العامة فتحت قضية جديدة ضده، يتهم فيها بالإرهاب.

وأضاف دميرطاش في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن المدعي العام في أنقرة طلب اعتقاله من جديد، فيما قدم فريق الدفاع عنه طلب الإفراج عنه بكفالة.

وكتب دميرطاش، مخاطبا الأتراك: "لا يوجد هناك قضاء ولا عدالة ولا قانون ولا قضاة، ليس فقط لنا بل ولكل واحد منكم".

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وأشارت "رويترز" إلى أن النيابة العامة في أنقرة لم تعلق على الموضوع على الفور.

يذكر أن دميرطاش زعيم حزب يساري مؤيد للأكراد، لا يزال في السجن منذ نحو 3 أعوام، وهناك قضايا ضده يتعلق معظمها بتهم الإرهاب.

وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و8 أشهر في سبتمبر الماضي في إحدى القضايا. ويطالب محامو دميرطاش بخصم الفترة التي أمضاها بالسجن من هذا الحكم، الأمر الذي يجعل الإفراج عنه بكفالة ممكنا.

المصدر: رويترز