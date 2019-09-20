تقرير أمريكي تنبأ بالهجوم على معمل بقيق لـ "أرامكو" قبل شهر من وقوعه!

حذر تقرير نشره مركز دراسات أمريكي من خطر تعرض معمل بقيق النفطي التابع لشركة "أرامكو" السعودية لهجوم من خارج المملكة، قبل شهر من استهدافه أواخر الأسبوع الماضي.

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وأشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومقره في واشنطن، في تقرير مؤرخ بـ 5 أغسطس الماضي، تحت عنوان "تهديد إيران للبنى التحتية الحرجة في السعودية: تداعيات التصعيد الأمريكي-الإيراني"، إلى أن خطر استهداف المنشآت التابعة لـ "أرامكو" من قبل الجمهورية الإسلامية لا يزال ملموسا رغم إنفاق الشركة مبالغ هائلة على تأمين البنى التحتية الخاصة بها.

ولفت التقرير إلى أن هجوما محتملا قد ينفذ باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة (كما حصل في الواقع)، بالإضافة إلى عمليات سيبرانية بهدف تحييد مراكز القيادة والمطارات والمنظومات الدفاعية للجيش السعودي قبل تنفيذ الاعتداء.

وخلص التقرير إلى أن الهجوم على مصانع استقرار النفط الخام في المملكة كان سيشكل خطرا أكبر، مضيفا: "من بين هذه المصانع يعد معمل بقيق أكثر ضعفا، لكونه أكبر معمل لتكرير النفط ومصنع لاستقرار الخام على مستوى العالم يمر عبره يوميا أكثر من 7 ملايين برميل. وعلى الرغم من أن معمل بقيق كبير، تركز عمليات التكرير في بضعة أماكن محددة.. بما في ذلك مستودعات وأجهزة خاصة بالتكرير والضغط، ما يرفع بشكل ملحوظ إمكانية أن تؤدي غارة محتملة إلى تعليق العمليات وتدميرها".

وتعرض المعملان التابعان لـ "أرامكو" في بقيق وخريص السبت الماضي لقصف بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ كروز، وتحمل السعودية إيران المسؤولية عما يعد أكبر اعتداء على البنى التحتية النفطية للمملكة في تاريخها، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات.

المصدر: RT