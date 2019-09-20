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لندن: جونسون وأمير قطر يعربان عن قلقهما المشترك إزاء سلوك إيران المزعزع للاستقرار

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لندن: جونسون وأمير قطر يعربان عن قلقهما المشترك إزاء سلوك إيران المزعزع للاستقرار
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن قلقهما إزاء سلوك إيران "المزعزع للاستقرار"، حسبما أوردت رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال مكتب رئاسة الحكومة إن جونسون وآل ثاني بحثا، خلال لقاء جمع بينهما في لندن، اليوم الجمعة، الهجمات الأخيرة على منشآت "أرامكو" النفطية السعودية.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن الطرفين أكدا أيضا ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة.

وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء قال لصاحب السمو (الأمير تميم) إن المملكة المتحدة متمسكة بوحدة الخليج والأمن القومي القطري"، وأن الطرفين "اتفقا على ضرورة أن تضع الحرب في اليمن أوزارها".

المصدر: رويترز

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