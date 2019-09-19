زلة لسان لجاسيندا تحرجها في اليابان!

استهلت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، زيارتها لليابان التي تستمر 4 أيام بزلة لسان أحرجتها، حيث اختلط عليها الأمر بين الصين واليابان خلال مؤتمر صحفي.

وقالت أرديرن في كلمتها الافتتاحية اليوم الخميس: "هذا وقت مشجع للغاية بالنسبة لنيوزيلندا وعلاقتها مع الصين، عفوا، مع اليابان".



وبينما أفادت التقارير بأن أرديرن ألقت باللوم على الإنهاك الناجم عن طول الرحلة الجوية في اختلاط الأمر عليها، إلا أنه جاء بعد يوم واحد من صدور تقرير لمؤسسة آسيا نيوزيلندا، جاء فيه أن علاقة الدولة الواقعة في المحيط الهادئ باليابان قد طغت عليها القوة الاقتصادية للصين.

وبعد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قالت أرديرن إن البلدين اتفقا على تعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية بينهما.

وأضافت أرديرن: "تعد اليابان بشكل متزايد واحدة من أهم شركاء نيوزيلندا في العالم"، وتابعت: "في بيئة عالمية وإقليمية صعبة ومتغيرة، تتمتع نيوزيلندا واليابان بعلاقة مستقرة وطويلة الأمد انتقلت في الأعوام الأخيرة من قوة إلى قوة".

وأشارت إلى أن اليابان هي رابع أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، وأيضا "مصدر مهم للاستثمار عالي الجودة".

المصدر: وكالات