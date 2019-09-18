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موسكو تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة

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موسكو تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة
Sputnik
مراسم تسليم وثائق تاريخية مهمة تمت سرقتها في حقبة التسعينات من القرن الماضي
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتنانها للجانب الأمريكي، لإعادته 16 وثيقة تاريخية مهمة من بينها مراسيم أصدرها الإمبراطور الروسي نيكولاي الثاني، وتمت سرقتها في أوائل التسعينيات.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نعرب عن امتناننا للأجهزة الأمنية الأمريكية والسفارة الأمريكية في موسكو لمساهمتهما في إحقاق العدالة التاريخية".

وأشارت في البيان إلى أن العمل المشترك بشأن الكشف واستعادة الوثائق القيمة، يكشف "الإمكانات الإيجابية الكبيرة للنهج البناء في التفاعل الثنائي".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة سلمت الجانب الروسي وثائق قيمة أصدرها نيكولاي الثاني (آخر قياصرة روسيا) في الفترة ما بين 1905 و1914، بعد العثور عليها من وزارة الأمن الداخلية الأمريكية.

موسكو تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة
Sputnik
موسكو تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة
Sputnik
موسكو تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة
Sputnik

المصدر: RT

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