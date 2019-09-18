الانتخابات الإسرائيلية.. لا غالب ولا مغلوب؟

أظهرت نتائج غير رسمية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي حصول كل من حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

وحسبما أفاد الإعلام الإسرائيلي فجر اليوم، فإن هذه النتائج أظهرت أيضا حصول "إسرائيل بيتنا" لأفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، والحزبين الدينيين "شاس" و"يهدوت هتوراة" 9 و8 مقاعد تباعا، وتحالف "إلى اليمين" 7 مقاعد، وتحالف "العمل-غيشر" 6 مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" اليساري 5 مقاعد، فيما لم يتخط "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف نسبة الحسم.

وتشير النتائج إلى التوجه نحو تعادل بين معسكر اليمين بحصوله على 56 مقعدا وبين معسكر المركز–اليسار الذي حصل على 55 مقعدا، دون حساب حصة حزب "إسرائيل بيتنا" مع مقاعده الـ9.

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وتصعب هذه النتائج مهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الأساسي بيني غانتس من "أزرق أبيض" بتشكيل حكومة بشكل منفصل، وتعزز دعوات ليبرمان لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتفادي إمكانية الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

وأجلت لجنة الانتخابات المركزية الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية، والذي كان مقررا ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب التغير الذي حدث بطريقة فحص وإدخال المعطيات للموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.

وبررت اللجنة التأخير بالإعلان عن النتائج الرسمية، لمنع حدوث أي خطأ وفحص شبهات تزييف قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.

يذكر أن استطلاعات الرأي لمحطات التلفزيون الإسرائيلية أظهرت تصدر قائمة "أزرق أبيض"، بفارق ضئيل عن الليكود، وسط عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة حسب التحالفات الحالية، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 12 و15 مقعدا.

وحسب هذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى عدد من المقاعد الإضافية يتراوح بين 4 - 7 ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل "القائمة المشتركة" عن انتخابات أبريل الماضي في كافة الاستطلاعات، وكذلك حزب "إسرائيل بيتنا".

المصدر: RT