بالصور.. أردوغان يضيف بوتين وروحاني التين التركي في أنقرة
الأناضول
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قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لضيفيه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، فاكهة التين، عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم بأنقرة، يوم الاثنين.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فقد تبادل الزعماء أطراف الحديث في قصر جانقايا بأنقرة، عقب القمة الثلاثية حول سوريا.
وخلال الحديث، قدم أردوغان التين الذي تشتهر به ولاية أيدن التركية، لضيفيه.
www.sondakika.com
www.sondakika.com
www.sondakika.com
المصدر: الأناضول
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