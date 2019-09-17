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بالصور.. أردوغان يضيف بوتين وروحاني التين التركي في أنقرة

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بالصور.. أردوغان يضيف بوتين وروحاني التين التركي في أنقرة
الأناضول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقدم لضيفيه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، فاكهة التين
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قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لضيفيه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، فاكهة التين، عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم بأنقرة، يوم الاثنين.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فقد تبادل الزعماء أطراف الحديث في قصر جانقايا بأنقرة، عقب القمة الثلاثية حول سوريا.

وخلال الحديث، قدم أردوغان التين الذي تشتهر به ولاية أيدن التركية، لضيفيه.

بالصور.. أردوغان يضيف بوتين وروحاني التين التركي في أنقرة
www.sondakika.com

بالصور.. أردوغان يضيف بوتين وروحاني التين التركي في أنقرة
www.sondakika.com

بالصور.. أردوغان يضيف بوتين وروحاني التين التركي في أنقرة
www.sondakika.com

المصدر: الأناضول

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