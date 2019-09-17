 
مباشر

مقاتلات خمس دول ترافق طائرتي "تو 160" روسيتين فوق بحر البلطيق

أخبار العالم

مقاتلات خمس دول ترافق طائرتي
Sputnik
"تو 160" الاستراتيجية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mezt

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات تابعة لخمس دول رافقت، على مراحل منفصلة، قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو 160" تابعتين لسلاح الجو الروسي، خلال رحلتهما فوق بحر البلطيق.

ووفقا للدفاع الروسية، فقد نفذت القاذفتان رحلة مجدولة استمرت 7 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، قائلة: "في مراحل معينة من الرحلة، رافقت القاذفتين بعيدتي المدى، مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية البلجيكية والدنماركية والبولندية، ومن طراز F-18 تابعة للقوات الجوية الفنلندية، وJAS-39 Gripen تابعة للقوات الجوية السويدية".

وأشارت إلى أن "القاذفتين عادتا إلى مطار تمركزهما" بعد انتهاء مهمتهما.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب: لا أريد حربا مع إيران وعلى السعودية أن تدفع