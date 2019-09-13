ترامب لأردوغان بعد أن فاجأه بخصوص "باتريوت": هل أنت جاد فيما تقول؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة حصرية مع "رويترز" إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، هذا الشهر، شراء منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخي.

ووفقا لـ "رويترز"، فقد أشار أردوغان خلال المقابلة إلى أن العلاقة الشخصية مع ترامب يمكن أن تساعد على تجاوز الأزمة التي نجمت عن قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".

وأكد أردوغان أنه ناقش شراء منظومة باتريوت في اتصال هاتفي مع ترامب قبل نحو أسبوعين، وسيتابع الأمر عندما يلتقيان على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع القادم.

وقال أردوغان: "قلت له بغض النظر عن صفقة.. إس 400 التي حصلنا عليها، يمكن أن نشتري منكم كمية معينة من (صواريخ) باتريوت.. لكن قلت إنه علينا أن نرى الشروط التي يتعين على الأقل أن تتناسب مع (منظومة) إس400".

وأضاف أردوغان: "قال (ترامب): هل أنت جاد فيما تقول؟ قلت له نعم". ومضى يقول إنه أبلغ ترامب بأنهما سيبحثان الأمر بمزيد من التفاصيل عندما يلتقيان.

وردا على سؤال عما إذا كان سيطلب أيضا من ترامب منع وزارة الخزانة الأمريكية من فرض غرامة ضخمة على بنك "خلق" المملوك للدولة التركية لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قال أردوغان إنه واثق من إمكانية تجنب مثل هذا "الخطأ" مشيرا إلى ما وصفه "بنوع مختلف من الثقة" بين الزعيمين.

وتابع قائلا: "أرى أن دولة مثل الولايات المتحدة لن ترغب في الإضرار بحليفتها تركيا بعد ذلك. هذا سلوك غير عقلاني".

وفيما يخص مسألة اللاجئين السوريين والالتزامات الأوروبية تجاههم، كرر أردوغان تهديده "بفتح الأبواب" أمام اللاجئين إلى أوروبا ما لم يتم تقديم مساعدات ومزيد من الدعم بشأن "المنطقة الآمنة".

وقال الرئيس التركي إن المساعدات الغربية لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين في تركيا غير كافية وبطيئة للغاية، مشيرا إلى أن تركيا أنفقت 40 مليار دولار حتى الآن.

المصدر: رويترز