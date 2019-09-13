عائلة موغابي توافق بعد معارضة على مكان اختارته الحكومة لدفنه

وافقت عائلة رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، الذي توفي الأسبوع الماضي، على دفنه في نصب مخصص "لأبطال" البلاد في هراري، وذلك بعد خلاف بينها والحكومة على مكان دفنه.

وأعلن الناطق باسم العائلة، ليو موغابي، ابن شقيق الرئيس الراحل، يوم الجمعة، أن روبرت موغابي سيدفن في "ميدان الأبطال"، عقب تصريح مخالف يوم الخميس بأن عمه سيدفن في قريته كما يرغب جزء من أقربائه ووجهاء آخرون.

وقال ليو للصحافيين: "نعم أؤكد ذلك.. الزعماء التقليديون اتخذوا موقفا. قالوا إن الدفن سيتم في (ميدان الأبطال) ويجب انتظار التفاصيل.. لنعرف ما إذا كانت المراسم ستكون عائلية أو عامة"، دون أن يحدد موعد دفن موغابي الذي كان مقررا الأحد.

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وقد أصرت عائلة موغابي على أن الرئيس كان معارضا لأن تستغل جنازته من قبل الذين يخلفونه في قيادة البلاد لتحقيق مصالحهم السياسية، وأعلن بوضوح رغبته في أن تدفن جثته في معقل رأسه منطقة زفيمبا الواقعة على بعد نحو مائة كلم عن العاصمة، وذلك بحضور أقرب ذويه فقط.

فيما أصر مسؤولون في حزب "زانو" الحاكم الذي تزعمه الفقيد على مدى عقود، أن يوارى موغابي الثرى في "ميدان الأبطال"، الذي يضم نصبا تذكاريا لأبطال حرب استقلال زيمبابوي، ويقع في تلة مطلة على العاصمة هراري.

المصدر: أ ف ب