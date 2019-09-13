ترامب عن أمريكا: لم يعش أحد هنا قبل 25 عاما!

في تصريح جديد مثير للدهشة والاستغراب البالغ، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تكن مأهولة قبل ربع قرن.

وتطرق ترامب، في خطاب ألقاه الليلة الماضية في مدينة بالتيمور أمام مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب إلى "قانون الماء النظيف"، إذ ذكر أن الولايات المتحدة في عهده بلغت أرفع مستوى في تاريخها من حيث نظافة الهواء والمياه.

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وتابع: "إذا تحدثنا عن تاريخ بلادنا خلال السنوات الـ25 الأخيرة، فبإمكاني القول إنه في السنوات الأولى ربما كان الهواء والمياه أكثر نظافة لأنه لم يعش هنا أحد".

وأشارت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية إلى أن خطاب ترامب في بالتيمور كان غامضا وغير متماسك عموما، إذ تعهد الرئيس بخفض الضرائب للطبقة الوسطى قبل أن ينتقل فورا إلى الاستهزاء بنظيره الصيني، شي جين بينغ، ومنافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة نائب الرئيس السابق، جو بايدن، والسيناتور الراحل، جون ماكين، ثم قال إن البلاد "ستذهب إلى جهنم" إذا فاز الديمقراطيون بالانتخابات المقبلة.

ويشار إلى أن التصريح عن تأهيل أمريكا ليس أول كلام مثير للدهشة يأتي على لسان ترامب عن تاريخ الولايات المتحدة، إذ سبق أن قال الرئيس إن القوات الأمريكية "أحكمت السيطرة على المطارات" إبان حرب الاستقلال التي جرت في القرن الـ18، قبل أكثر من قرن من تحليق أول طائرة.

المصدر: إنديبندنت