أدى المئات من الإندونيسيين صلاة الاستسقاء، اليوم الجمعة، على أمل هطول الأمطار لتطفئ النيران التي أتت على الغابات وغطى دخانها مساحات واسعة من البلاد.

وصلى نحو ألف شخص من سكان مدينة بيكانبارو طلبا لسقوط المطر، مرتدين ملابس بيضاء وأقنعة واقية من الدخان في حقل مفتوح يغطيه دخان الحرائق.

Praying for rain.



Mass prayer held in smoke-filled Indonesia to pray for rain to extinguish forest fires and wash away the toxic hazehttps://t.co/1O8Zeosg7upic.twitter.com/S5pKFWaCpr — AFP news agency (@AFP) 13 septembre 2019

وغطى الدخان الكثيف مدينة بيكانبارو، العاصمة الإقليمية لسومطرة، ما جعل لون السماء داكنا هناك حتى خلال ساعات النهار، في منطقة بات سكانها يخشون فيها على حالتهم الصحية.

Raging forest fires in Indonesia - Air qualitypic.twitter.com/Dhdc4QYxl0 — Chris Wijaya (@lovegadogado) 13 septembre 2019

وتنتشر في جزيرتي سومطرة وبورنيو في إندونيسيا ممارسات إشعال حرائق بشكل متعمد، لتحويل الغابات الى أراض صالحة للزراعة والرعي، حيث يكافح رجال الإطفاء هناك بمساعدة المروحيات على مدار الساعة ويعملون في الغابات المتفحمة لمنع انتشار النيران.

Fires have burnt through parts of #Sumatra and #Borneoisland for more than a month and the government has sent 9,000 military, police and disaster agency personnel to fight the flames.#Indonesiahttps://t.co/cUbbP0W3js — The Peninsula (@PeninsulaQatar) September 11, 2019

وامتد الدخان السام الناتج من حرائق إندونيسيا إلى ماليزيا متسببا بجدل دبلوماسي بين البلدين، كما أنذرت سنغافورة السكان بضرورة تخفيف نشاطاتهم خارج منازلهم.

وأعلنت إندونيسيا الجمعة أنها أغلقت عشرات المزارع التي تنتشر فيها الحرائق المتسببة بالدخان السام، وحذرت أصحابها، بما في ذلك الشركات التي تتخذ من ماليزيا وسنغافورة مقرا لها، بأنهم قد يواجهون تهما جنائية في حال أظهر التحقيق أدلة على إحداث حرائق بشكل متعمد.

المصدر: "أ ف ب"