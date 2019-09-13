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بالتيمور تستقبل ترامب باحتجاجات وتصفه بالجرذ بعد تغريداته المسيئة للمدينة

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بالتيمور تستقبل ترامب باحتجاجات وتصفه بالجرذ بعد تغريداته المسيئة للمدينة
Reuters
الاحتجاجات في بالتيمور على زيارة ترامب للمدينة
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احتج عشرات الأشخاص في وسط بالتيمور الأمريكية على زيارة الرئيس دونالد ترامب للمدينة للمرة الأولى منذ أن وصفها بأنها "مقززة" و"مليئة بالقوارض" في تغريدات أثارت جدلا ساخنا قبل شهرين.

واستقبل المحتجون موكب ترامب بلافتات تصفه بأنه جرذ وتأمره بالعودة للمستنقع، قبل أن يلقي ترامب كلمة يوم الخميس أمام جمهوريين بمجلس النواب تجمعوا في المدينة التي تقطنها أغلبية من الأمريكيين الأفارقة.

وجاء هذا الامتعاض من ترامب بعد أن هاجم على "تويتر" في يوليو الماضي إيلايجا كامنجز، وهو نائب بالكونغرس أمريكي من أصل إفريقي من سكان بالتيمور، ووصفه بأنه "متنمر متوحش" يجب عليه أن يركز على تطهير دائرته الانتخابية "المقززة المليئة بالجرذان والقوارض" بدلا من انتقاد عمل ضباط الهجرة على الحدود المكسيكية.

ويرأس كامنجز لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، وقاد تحقيقات تتعلق بترامب وإدارته ووصفه بالعنصري وانتقد بشدة سياساته الخاصة بالهجرة.

ورد النائب الذي يحظى بنفوذ قوي على تغريدات ترامب بأن دعاه لجولة بالمدينة ليرى عمل سكانها الدؤوب.

المصدر: "رويترز"

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