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ترامب: على إيران أن تنسى تخصيب اليورانيوم

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ترامب: على إيران أن تنسى تخصيب اليورانيوم
Reuters LEAH MILLIS
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صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران يجب أن "تنسى" رغبتها في تخصيب اليورانيوم.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: "لا يمكننا أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وهم لن يمتلكوه أبدا. وإذا فكروا في تخصيب اليورانيوم، فعليهم أن ينسوا ذلك. وسيكون تخصيب اليورانيوم خطيرا بالنسبة لهم".

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وبشأن احتمال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب إنه "لا يدرس أي شيء" في هذا الصدد، على الرغم من أنه صرح في وقت سابق بأنه لا يستبعد عقد لقاء معه على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد ترامب التأكيد على عدم رغبة واشنطن في تغيير النظام في إيران، وأشار إلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران.

المصدر: تاس

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