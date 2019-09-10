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كيم جونغ أون يشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات (صور)

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كيم جونغ أون يشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات (صور)
Reuters / KCNA
صورة من الأرشيف
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات اليوم الثلاثاء.

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت مجموعة جديدة من الصواريخ قصيرة المدى يوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من إبداء بيونغ يانغ استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

وكانت وكالة "كيودو" قد أفادت بأن كوريا الشمالية أطلقت صباح الثلاثاء، صاروخين بلغ مدى تحليقهما 330 كيلومترا.

ونقلت الوكالة عن اللجنة الموحدة لرؤساء أركان كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخين في الساعة 6:53 و07:12 بالتوقيت المحلي.

وإطلاق الصواريخ هذا هو الثامن منذ شهر ونصف الشهر، والعاشر منذ مايو الماضي.

كيم جونغ أون يشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات (صور)
Reuters
كيم جونغ أون يشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات (صور)
Reuters

المصدر: وكالات

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