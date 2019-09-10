تركيا: لم نتخل عن برنامج "F-35" وإخراجنا منه ليس سهلا

أعلنت السلطات التركية أنها لم تتخل عن مشاركتها في برنامج مقاتلات "F-35"، الذي بدأت الولايات المتحدة طردها منه ردا على شرائها منظومات "إس-400" الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم تتخل عن البرنامج. مشددا على أنه ليس من السهل إخراج تركيا من هذا المشروع.

وأعرب قالن عن اعتقاده أنه سيتم تخطي هذه الأزمة المتعلقة ببرنامج المقاتلات ومنظومات "إس-400" عاجلا أم آجلا.

وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر التعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها ستكون جاهزة لمراجعة هذا الإجراء في حال إبعاد تركيا المنظومات الروسية من أراضي البلاد، مشيرة إلى أن مجرد عدم تشغيل "إس-400" ليس خطوة كافية.

المصدر: وكالات