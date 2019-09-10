بعد إجلائه إثر قصف صاروخي فلسطيني.. نتنياهو يتوجه إلى وزارة الدفاع ويقول لحماس متوعدا: "انتظروا"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، حركة "حماس" برد قاس على إطلاق صورايخ على أشكول وأسدود.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو توجه إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه قال في رسالة لـ"حماس": "انتظروا".

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط هجوم صاروخي انطلق من داخل قطاع غزة واستهدف مدينتي عسقلان وأسدود.

وقال الجيش إن صفارات الإنذار أطلقت في عسقلان وأشدود حيث تعرضتا لهجوم صاروخي من القطاع، موضحة أن نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تمكن من اعتراض صاروخين استهدفا المدينتين.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الصاروخ الذي تم إطلاقه تجاه أسدود تم اعتراضه حينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلقي كلمة في حفل لحزبه "الليكود" بالمدينة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات