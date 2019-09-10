قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إنه من غير الممكن أن تتحمل تركيا موجة نزوح أخرى من سوريا.

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة وواشنطن بحاجة إلى إقامة "المنطقة الآمنة" في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك، بعدما أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اعتقاده بأن واشنطن تحاول تعطيل تنفيذ اتفاق لإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولم تتخذ إلى الآن سوى إجراءات شكلية بخصوص ذلك.

يتبع..