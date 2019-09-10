بيونغ يانغ تطلق صاروخين صباح اليوم بلغ مداهما 330 كيلومترا

أفادت وكالة "كيودو" بأن مدى تحليق الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 330 كيلومترا.

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ونقلت الوكالة عن اللجنة الموحدة لرؤساء أركان كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخين في الساعة 6:53 و07:12 من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مضيفة أن مدى التحليق بلغ 330 كيلومترا.

وأفادت وسائل إعلام دولية في وقت سابق من هذا اليوم، بأن كوريا الشمالية قامت صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق صواريخ في محافظة بخونان نامدو باتجاه بحر اليابان.

من جهتها أعلنت الحكومة اليابانية، أن هذا الإطلاق لم يهدد أمنها.

وأصبح هذا الإطلاق للصواريخ الثامن منذ شهر ونصف الشهر، والعاشر منذ مايو الماضي. وتدل المعلومات بحسب العسكريين اليابانيين على أن الحديث يدور عن 3 أنواع جديدة من الصواريخ. وأكدت أن كوريا الشمالية قامت في 4 مايو و9 مايو و25 يوليو و6 أغسطس بإطلاق صواريخ قصيرة المدى جديدة تعمل على الوقود الصلب وتشبه صواريخ "إسكندر".

وفي 24 أغسطس الماضي تم إطلاق صواريخ وصفتها كوريا الشمالية نفسها بأنها "منظومة إطلاق الصواريخ الكبيرة". ويرى الخبراء أن الحديث يدور أيضا عن صواريخ قصيرة المدى تعمل على الوقود الصلب. أما الصواريخ التي تم إطلاقها في 10 و16 أغسطس الماضي فتشبه صواريخ "ACMS" الأمريكية.

وقال النائب الأول لوزير خارجية كوريا الشمالية، تسوي سون هي، أمس الاثنين، إن بلاده جاهزة لإجراء مناقشة لـ "المسائل التي قد بحثناها حتى الآن" مع الولايات المتحدة في النصف الثاني من الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي