كوريا الشمالية تحتفل بعيد تأسيسها الـ 71

تستعد بيونغ يانغ للاحتفال بعيد تأسيسها الـ 71، غدا الاثنين، في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات بينها وبين واشنطن بسبب سلسلة اختبارات أجرتها كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة المدى.

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وكان مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أفاد بأنه من المتوقع أن تحتفل الجارة الشمالية بعيد تأسيسها هذا الأسبوع بطريقة مماثلة لاحتفالات السنوات الماضية التي غابت عنها العروض العسكرية.

يذكر أن البيت الأبيض دعا بيونغ يانغ في وقت سابق إلى التوقف عن عرقلة استئناف المباحثات النووية مع الولايات المتحدة قبل فوات الأوان.

وبدأ البلدان حوارا تاريخيا غير مسبوق بعد قمة أولى بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في سنغافورة في يونيو 2018، ثم قمة ثانية في فبراير في هانوي، انهارت دون التوصل لاتفاق.

كما التقى الزعيمان مجددا في يونيو في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكن هذه المباحثات لم تبدأ بعد.

المصدر: وكالات