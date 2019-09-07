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مقتل عنصر من حرس الحدود في اشتباك مع مسلحين غربي إيران

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مقتل عنصر من حرس الحدود في اشتباك مع مسلحين غربي إيران
Reuters
عنصر من حرس الحدود الإيراني - أرشيف
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أعلنت السلطات الإيرانية مقتل أحد أفراد قوات حرس الحدود خلال اشتباك مع مسلحين عند حدود مدينة مريوان التابعة لمحافظة كردستان غربي البلاد، مساء أمس الجمعة.

وقال المساعد السياسي والأمني لمحافظ كردستان، حسين خوش إقبال، إن أحد أفراد حرس الحدود لقي حتفه، وأصيب عنصر آخر بجروح في هذا الاشتباك.

وأشار إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الاشتباك حتى الآن، وأنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية قريبا عبر وسائل الإعلام.

المصدر: أرنا

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