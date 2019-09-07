واشنطن تعزي بوفاة موغابي وتكيل له الاتهامات في آن معا

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعازيها بوفاة رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، واتهمته في الوقت ذاته بخيانة مصالح بلاده.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس: "نعبر عن تعازينا لمن ينعى رحيل رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي. لقد ساعد روبرت موغابي في تحرير زيمبابوي، غير أن انتهاكات حقوق الإنسان التي سمح بها والإدارة الاقتصادية السيئة للغاية جعلت الملايين من مواطني بلاده فقراء، وتسببت في خيانة أمل الشعب بالمستقبل".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعمهما "لآمال شعب زيمبابوي في مستقبل أفضل".

وتوفي روبرت موغابي، أول زعيم لزيمبابوي بعد الاستقلال، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 95 عاما. ونقل الموقع الإخباري "ZimLive" عن مصادر في عائلة موغابي أن الرئيس السابق توفي بعد صراع مع المرض، في مستشفى بسنغافورة حيث كان يتلقى العلاج.

وأطيح بموغابي من السلطة بعد انقلاب عسكري في نوفمبر 2017، أنهى حكمه الذي استمر 3 عقود.

المصدر: نوفوستي