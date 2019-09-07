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بولتون يفجر مفاجأة وينشر صورة ناقلة النفط الإيرانية قبالة ميناء سوري

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بولتون يفجر مفاجأة وينشر صورة ناقلة النفط الإيرانية قبالة ميناء سوري
Reuters
ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" توجهت إلى سوريا، منوها بأن واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران قبل أن تتوقف عن "الكذب ونشر الإرهاب".

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وسائل إعلام: الناقلة الإيرانية
وسائل إعلام: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" أفرغت حمولتها النفطية في ميناء سوري

وذكر جون بولتون في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "واهم من يعتقد أن، أدريان داريا-1، لم تتجه إلى سوريا، طهران تعتقد أن تمويل نظام الأسد أكثر أهمية من توفير الدعم لشعبها. يمكننا التحاور، ولكن لن نخفف العقوبات ضد إيران حتى تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب!".

وأرفق بولتون تغريدته بصورة ملتقطة من الأقمار الصناعية بتاريخ 6 سبتمبر 2019، تظهر ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" قبالة القاعدة البحرية في طرطوس.

وكانت تقارير إعلامية نشرت معلومات مفادها، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" أفرغت حمولتها في ميناء سوري، إذ نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا حصريا، نقل فيه معلومات أن ناقلة النفط الإيرانية أفرغت نحو 55% من حمولتها في ميناء سوري.

المصدر: وكالات

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