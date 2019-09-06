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غوتيريش: مقتل 72 موظفا للأمم المتحدة خلال 2019

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غوتيريش: مقتل 72 موظفا للأمم المتحدة خلال 2019
Reuters BRENDAN MCDERMID
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن مقتل 72 موظفا تابعين للمنظمة العالمية في غضون عام 2019 الحالي.

وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا خلال عملهم: "في هذا العام خسرنا 25 موظفا مدنيا و43 عنصرا من قوات حفظ السلام و4 شرطيين".

ودعا غوتيريش، خلال مراسم وضع إكليل الزهور تكريما للموظفين الراحلين، إلى تكريم ذكرى القتلى الذين قال إنهم كرسوا حياتهم لمهمة عامة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، متوجها إلى موظفي المنظمة: "نشعر بالفخر من العمل الذي تقومون به في الميدان أو في المقر، منقذين حياة الناس ومعطين الأمل. لنحيي ذكرى هؤلاء الذين ضحوا بكل شيء مؤدين واجبهم".

المصدر: نوفوستي

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