بريطانيا.. إطلاق سراح أسوأ شاذة جنسيا

بعد نحو 10 سنوات قضتها في السجن، من المنتظر أن يتم إطلاق سراح أشهر منحرفة جنسيا في بريطانيا قبل نهاية الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الجمعة، أن فانيس جورج، التي اعترفت سنة 2009 بارتكابها 13 جريمة جنسية تمثلت في اغتصاب أطفال بينهم رضع، وصورتهم ونشرت صورهم.

كما اعترفت فانيس التي باتت توصف بـ"أسوأ شاذة في بريطانيا" بأنها تصطاد ضحاياها في دور حضانة الأطفال أين كانت تعمل.

وصرح أحد الضباط الذين حققوا معها بأن صور جرائمها، التي كانت ترسلها إلى أشخاص آخرين شاذين جنسيا، أظهرت أنها "اغتصبت أطفالا ومارست ضدهم العنف بشكل شيطاني".

وقد هجرتها ابنتاها خلال قضائها فترة السجن كما طلقها زوجها.

وبحسب السلطات البريطانية فإن فانيس لم تعد تشكل خطرا، وسيتم منعها من السفر لعدد من المدن البريطانية.

المصدر: ديلي ميل