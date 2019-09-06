 
مباشر

بريطانيا.. إطلاق سراح أسوأ شاذة جنسيا

أخبار العالم

بريطانيا.. إطلاق سراح أسوأ شاذة جنسيا
Reuters Eddie Keogh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md75

بعد نحو 10 سنوات قضتها في السجن، من المنتظر أن يتم إطلاق سراح أشهر منحرفة جنسيا في بريطانيا قبل نهاية الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الجمعة، أن فانيس جورج، التي اعترفت سنة 2009 بارتكابها 13 جريمة جنسية تمثلت في اغتصاب أطفال بينهم رضع، وصورتهم ونشرت صورهم.

كما اعترفت فانيس التي باتت توصف بـ"أسوأ شاذة في بريطانيا" بأنها تصطاد ضحاياها في دور حضانة الأطفال أين كانت تعمل.

وصرح أحد الضباط الذين حققوا معها بأن صور جرائمها، التي كانت ترسلها إلى أشخاص آخرين شاذين جنسيا، أظهرت أنها "اغتصبت أطفالا ومارست ضدهم العنف بشكل شيطاني".

وقد هجرتها ابنتاها خلال قضائها فترة السجن كما طلقها زوجها.

وبحسب السلطات البريطانية فإن فانيس لم تعد تشكل خطرا، وسيتم منعها من السفر لعدد من المدن البريطانية.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الخلية الإخوانية".. هل تسببت في إقالة مسؤول أمني بارز بالكويت؟