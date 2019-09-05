بدأت مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، آنا كوزنيتسوفا، اليوم الخميس، في دمشق لقاءها مع الرئيس السوري، بشار الأسد.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للمسؤولة الروسية: "تقوم آنا كوزنيتسوفا بزيارة عمل إلى سوريا. وستجري مفوضة حقوق الأطفال في روسيا سلسلة من اللقاءات حول مسائل حماية حقوق الأطفال. ويجري حاليا لقاء بين مفوضة حقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، والرئيس السوري، بشار الأسد".

ولم يذكر المكتب المواضيع التي سيتناولها الطرفان في هذا الاجتماع.

وأفادت وسائل إعلام روسية سابقا، بأن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أجرى سابقا اجتماعا مع كوزنيتسوفا في دمشق.

وأفادت كوزنيتسوفا في بداية أغسطس الماضي بأن روسيا تجري مفاوضات مع سوريا بشأن إعادة الأطفال الروس وقبل كل شيء الأيتام من هذا البلد إلى وطنهم.

المصدر: نوفوستي