انفجار في منطقة قريبة من السفارات الأجنبية في كابل و"طالبان" تتبنى

قال مسؤولون حكوميون إن مهاجما انتحاريا فجر نفسه اليوم الخميس، وسط العاصمة الأفغانية كابل، حيث هز الانفجار النوافذ والأبواب في منطقة قرب السفارات والمباني الحكومية.

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وأعلنت حركة "طالبان"، التي هي الآن في خضم مفاوضات بشأن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي ضحايا في الهجوم، عند نقطة تفتيش على طريق رئيسي بالقرب من مقر قوة الناتو الأفغانية والسفارة الأمريكية.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "إن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الانفجار"، وأظهرت لقطات فيديو وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من السيارات والمتاجر الصغيرة المتضررة، بينما طوقت الشرطة الطريق الرئيسة بمحيط الانفجار.

ولم يهدأ العنف في أفغانستان على الرغم من إحراز مسؤولي "طالبان" والولايات المتحدة تقدما في المفاوضات الرامية إلى تأمين اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

وقال كبير المفاوضين الأمريكيين من أجل السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، هذا الأسبوع، إن الجانبين وضعا مسودة اتفاقية إطارية ستترك بموجبها القوات الأمريكية 5 قواعد عسكرية في أفغانستان خلال 135 يوما من توقيع الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، تم نشرهم في قواعد مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: "رويترز"