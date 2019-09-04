أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه من غير المقبول أن تمنع الدول النووية بلاده من امتلاك سلاح نووي.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة سيواس التركية، اليوم الأربعاء، إن "بعض الدول تمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية، وليس واحدا أو اثنين، لكنهم يقولون لنا إننا لا نستطيع امتلاكها. وليس بوسعي أن أقبل بذلك".

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وأضاف أردوغان: "لا توجد دولة متطورة في العالم لا تمتلكها".

وتابع قائلا: "هناك إسرائيل بالقرب منا، وبجوارنا تقريبا. وهم يرعبون (الدول الأخرى) بامتلاكهم لها. ولا يستطيع أحد المساس بهم".

ولم يوضح أردوغان ما إذا كانت لديه خطط لتطوير أسلحة نووية، ولم يكشف عن أي خطوات في هذا المجال.

يذكر أن تركيا وقعت معاهدة حظر انتشار السلاح النووي عام 1980. ووقعت كذلك على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية.

المصدر: رويترز