واشنطن غير متحمسة لخطة باريس بشأن إيران

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن إدارة ترامب ليست متحمسة لمقترح فرنسي يتم بموجبه تسليم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران، مقابل امتثالها الكامل للاتفاق النووي.

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وأضاف المسؤولون الذين نقلت وكالة "رويترز" تصريحاتهم أنهم لم يروا لحد الآن أي مقترح ملموس من شأنه أن يتماشى مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، إن عقوبات إضافية ستفرض على طهران، مستبعدا أن تكون هناك أي تنازلات من الجانب الأمريكي مستقبلا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أفاد بأن المحادثات بشأن ترتيب ائتماني، بضمان إيرادات نفط إيران، مستمرة لكن الموافقة الأمريكية ستكون ضرورية.

ويسعى القادة الأوروبيون لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران العام الماضي وشددتها بقوة هذا العام. وردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق، وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل اتخاذ خطوات جديدة.

المصدر: "رويترز"