ألغى رؤساء دول إفريقية سفرهم إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا الذي تنطلق أعماله الأربعاء في مدينة كيب تاون، بسبب تصاعد وتيرة العنف ضد الأجانب.

ودان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، هذه الأعمال التي خلفت منذ الأحد الماضي 5 قتلى.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن رؤساء رواندا ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قرروا عدم الذهاب إلى جنوب إفريقيا.

وكان وزير الشؤون الخارجية النيجيري، جيوفري أونياما، استدعى سفير جنوب إفريقيا لدى بلاده للتعبير عن غضب أبوجا إثر الهجمات التي تصاعدت منذ 29 أغسطس المنصرم.

وهدد أونياما بأن بلاده ستتخذ "تدابير وقائية" لحماية المواطنين النيجيريين المقيمين بجنوب إفريقيا من الأعمال الإجرامية، واصفا تدخل شرطة جنوب إفريقيا بـ"غير الفعال".

وفي السياق، ألغيت الثلاثاء مباراة ودية بكرة القدم بين المنتخب الزامبي ونظيره الجنوب الإفريقي كانت مقررة السبت المقبل، وذلك بسبب موجة العنف ضد الأجانب في جنوب إفريقيا.

المصدر: هسبريس