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وزيران سعودي وإماراتي يصلان إلى باكستان لبحث كشمير

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وزيران سعودي وإماراتي يصلان إلى باكستان لبحث كشمير
Reuters Danish Ismail
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أعلنت الحكومة الباكستانية أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير سيصلان إلى إسلام آباد اليوم لبحث التطورات في إقليم كشمير.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "وزيرا خارجية الإمارات والسعودية سيصلان باكستان اليوم لبحث هذا الوضع الخطير [حول إقليم كشمير] فيما دعا البرلمان الأوروبي أسوة بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، إلى إلغاء حظر التجول في ولاية جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند".

وأوضحت قناة "العربية" السعودية أن الحديث في هذه التغريدة يدور عن الجبير وليس عن وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف.

المصدر: RT + وكالات

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