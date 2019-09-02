تلقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صفعة من الممثلة الهوليوودية ديبرا ميسينغ، بعد أن نشرت صورا للافتة على كنيسة ألاباما، تقرأ على الشكل التالي: "التصويت الأسود لترامب مرض عقلي".

وكتب ترامب على "تويتر": "لن أنسى أنه عندما أعلنت أنني سأبدأ خطواتي الأولى للتحضير للانتخابات، وعندما حصلت النتيجة الكبرى وفشلت مساعي NBC، فإن ديبرا ميسينغ حضرت لمقابلتي أمام الملأ وشكرتني كثيرا.. حتى أنها نادتني يا سيد".

وأضاف: "كيف تتغير الأحوال".

I have not forgotten that when it was announced that I was going to do The Apprentice, and when it then became a big hit, helping NBC’s failed lineup greatly, @DebraMessing came up to me at an Upfront & profusely thanked me, even calling me “Sir.” How times have changed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2019 г.

وجاءت تغريدات ترامب ردا على تعليق ميسينغ على لافتة وضعت على كنيسة في ألاباما كتب عليها: "التصويت الأسود لترامب مرض عقلي"، وتقرأ أيضا: "التصويت الأبيض لترامب عنصرية بحتة".

وكتبت الممثلة: "شكرا ألاباما".

واتهمت الممثلة الهوليوودية ترامب، بتشتيت الانتباه عما يحدث في الولايات المتحدة من عنف مسلح وإعصار "دوريان"، والذي يتوقع الحرس الوطني لألاباما أن يصلها قريبا خلال الأسبوع الحالي.

Now that I know I have your attention @realDonaldTrump, please read this thread— a PARTIAL list of souls lost to preventable,devastating gun violence. America wants universal background checks. The majority of Americans want assault weapons ban. Take Action and I’ll call you Sir. https://t.co/BnaS9zgNps — Debra Messing (@DebraMessing) 1 сентября 2019 г.

وتابعت ميسينغ: "أعلم أنني الآن جذبت انتباهك.. أتمنى أن تطلع على قائمة ضحايا العنف باستخدام الأسلحة.. الأمريكيون يطالبونكم بفتح تحقيق شامل بالموضوع.. الغالبية العظمى من المواطنين يرغبون في حظر السلاح في البلاد".

وأعقبتها بعبارة: "خذ موقفا إيجابيا وعندها سأدعوك يا سيد".

المصدر: ياهوو