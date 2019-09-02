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ممثلة هوليوودية لترامب: "التصويت الأسود لترامب مرض عقلي"

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ممثلة هوليوودية لترامب:
Reuters NICHOLAS KAMM
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تلقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صفعة من الممثلة الهوليوودية ديبرا ميسينغ، بعد أن نشرت صورا للافتة على كنيسة ألاباما، تقرأ على الشكل التالي: "التصويت الأسود لترامب مرض عقلي".

وكتب ترامب على "تويتر": "لن أنسى أنه عندما أعلنت أنني سأبدأ خطواتي الأولى للتحضير للانتخابات، وعندما حصلت النتيجة الكبرى وفشلت مساعي NBC، فإن ديبرا ميسينغ حضرت لمقابلتي أمام الملأ وشكرتني كثيرا.. حتى أنها نادتني يا سيد".

وأضاف: "كيف تتغير الأحوال".

وجاءت تغريدات ترامب ردا على تعليق ميسينغ على لافتة وضعت على كنيسة في ألاباما كتب عليها: "التصويت الأسود لترامب مرض عقلي"، وتقرأ أيضا: "التصويت الأبيض لترامب عنصرية بحتة".

وكتبت الممثلة: "شكرا ألاباما".

واتهمت الممثلة الهوليوودية ترامب، بتشتيت الانتباه عما يحدث في الولايات المتحدة من عنف مسلح وإعصار "دوريان"، والذي يتوقع الحرس الوطني لألاباما أن يصلها قريبا خلال الأسبوع الحالي.

وتابعت ميسينغ: "أعلم أنني الآن جذبت انتباهك.. أتمنى أن تطلع على قائمة ضحايا العنف باستخدام الأسلحة.. الأمريكيون يطالبونكم بفتح تحقيق شامل بالموضوع.. الغالبية العظمى من المواطنين يرغبون في حظر السلاح في البلاد".

وأعقبتها بعبارة: "خذ موقفا إيجابيا وعندها سأدعوك يا سيد".

المصدر: ياهوو

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