اجتاح إعصار "دوريان" الأحد شمال جزر الباهاما مصحوبا برياح شديدة بلغت سرعتها 295 كلم في الساعة، لذلك اعتبر الأشد في تاريخ هذا الأرخبيل السياحي الذي لم تشهد المنطقة مثله في التاريخ.

ووصل الإعصار الذي بلغ الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات إلى إلبو كاي في جزر أباكو عند الساعة 16:45 ت غ، وفق مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي الذي تحدث عن رياح بلغت سرعتها أكثر من 354 كلم في الساعة.

وحذر المركز من أن "هذا وضع يشكل تهديدا لحياة" السكان، داعيا إياهم إلى "الاختباء فورا في الملاجئ".

وأفاد رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تواجه إعصارا "لم نشهد مثله في تاريخ الباهاما"، قبل أن يجهش بالبكاء.

وكثف مينيس نداءاته للسكان بالاحتماء، قائلا في تغريدة "أدعو سكان الباهاما الذين تقع (منازلهم) في طريق الإعصار دوريان إلى إخلائها والاختباء". ومن المتوقع أن يقترب الإعصار مساء الاثنين والثلاثاء من شاطئ فلوريدا، لكن يصعب التنبؤ بالقوة التي سيضرب بها الولاية.

وتحدثت الإذاعة المحلية عن نداءات استغاثة من السكان بعدما اقتلعت الرياح سقف فندق "آيلاند بريزز" في ميناء مارش في أباكو.

وذكرت تقارير أن الكثير من سكان جزر أباكو فضلوا البقاء في منازلهم رغم تحذيرات الحكومة.

واعتبر مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أن هذا الإعصار "قوي جدا وخطير جدا"، فيما شدد مديره كين غراهام على الخطر الذي يشكله على الأرخبيل الكاريبي السياحي. وأكد عبر فيس بوك أن "الوضع شديد الخطورة بالنسبة لجزر الباهاما".

وبحسب مركز الأعاصير الوطني، فإن "رياحا مدمرة" سرعتها نحو 280 كلم في الساعة تقترب من الجزيرة.

As #HurricaneDorian reached Category 5 status on the Saffir-Simpson Hurricane Wind scale, data indicates that the storm now has maximum sustained winds near 175 mph and wind gusts over 200 mph. For the latest updates, visit our @NASAHurricane blog: https://t.co/yJNZH4hAyG. pic.twitter.com/Ci4ZSMhrYV — NASA (@NASA) ١ سبتمبر ٢٠١٩

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ سبتمبر ٢٠١٩

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة "هناك الكثير من الحركة، من الصعب التوقع" مشيرا إلى أن ولايات جورجيا وكارولاينا الشمالية والجنوبية ستكون على الأرجح في الصف الأول في منتصف الأسبوع المقبل. وألغى ترامب زيارة إلى بولندا في نهاية الأسبوع وتابع السبت تطور الوضع من ناديه للغولف في فرجينيا على ضفاف نهر بوتوماك قبل أن ينتقل إلى كامب ديفيد مساء. وقال "إنه أحد الأعاصير الأعنف (...) منذ عقود. توخوا الحذر!".

Cameras outside the @Space_Station captured views of #HurricaneDorian at 11:28am ET as it churned over the Atlantic Ocean. With winds of 145 mph, the storm may approach Category 5 hurricane status, according to the National Hurricane Center. Take a look: https://t.co/W0pFMatz8Ppic.twitter.com/qrFNTReumK — NASA (@NASA) ٣١ أغسطس ٢٠١٩

وأعلن حاكم كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر حال الطوارئ في الولاية. وأكد أن "قوة العاصفة وعدم إمكانية التنبؤ بتطوراتها تجعلاننا مرغمين على الاستعداد لكل السيناريوهات".

المصدر: وكالات