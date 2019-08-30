 
مباشر

"تويتر" تعلن عن قرصنة حساب مؤسسها جاك دورسي

أخبار العالم

Reuters
جاك دورسي مؤسس شركة "تويتر" ومديرها العام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc48

قالت شركة "تويتر"،  إن حساب مؤسسها جاك دورسي في موقع التواصل الاجتماعي هذا، قد تعرض للاختراق والقرصنة.

وجاء في بيان فريق الاتصالات في الشركة: "نعلم أنه تم اختراق حساب دورسي ونحن نحاول التحقق من تفاصيل الحادث".

وقامت الشركة بحذف، المنشورات التي نشرها القراصنة على حساب دورسي الذي لديه أكثر من 4 ملايين من المتابعين. 

ولكن رغم ذلك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم على الحساب المذكور نشر العديد من الرسائل العنصرية والتهديدات بالانفجار.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" ، إن الرسائل المزيفة التي نشرت على حساب دورسي، أفادت بأنه سيتم تفجير مقر  شركة "تويتر" في سان فرانسيسكو.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد