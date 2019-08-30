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بالصور.. انفجار صاروخ في موقع لإطلاق الأقمار بإيران

أخبار العالم

بالصور.. انفجار صاروخ في موقع لإطلاق الأقمار بإيران
Reuters Raheb Homavandi
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أكدت صور التقطتها أقمار صناعية انفجار صاروخ واندلاع حريق في موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية شمالي إيران.

وتظهر الصور التي نشرتها شركتا Planet Labs وMaxar Technologies عمودا من الدخان يتصاعد من موقع إطلاق تضرر جزء منه بشكل ملحوظ في مركز الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان شمال الجمهورية الإسلامية وما يبدو أنه حطام متفحمة لصاروخ.

بالصور.. انفجار صاروخ في موقع لإطلاق الأقمار بإيران
Maxar Technologies

بالصور.. انفجار صاروخ في موقع لإطلاق الأقمار بإيران
Planet Labs Inc

ولم تعلق الحكومة الإيرانية مباشرة على الحادث، غير أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، نفى على حسابه في "تويتر" إلحاق أي ضرر بالقمر الصناعي "ناهيد-1" الذي كانت تنوي إيران إطلاقه، مؤكدا أن القمر يوجد حاليا في مختبر وبإمكان الصحفيين التأكد من ذلك شخصيا.

كما صرح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي تعليقا على تقارير عن الحادث الذي جاء بعد محاولتين فاشلتين لإرسال قمر صناعي إلى مدار الأرض في يناير وفبراير الماضيين، بأن الجمهورية الإسلامية تمارس أنشطتها في مجال الأقمار الصناعية بشكل شفاف.

وسبق أن أعلن الوزير جهرمي في يوليو لوسائل الإعلام أن إيران تخطط لتنفيذ ثلاث عمليات إطلاق حتى نهاية العام الجاري، اثنتان منها تتعلقان ببرنامج الأقمار الصناعية.

وسبق أن أعلنت طهران أن "ناهيد-1" سيستقر في مداره على بعد 250 كم عن سطح الأرض، وتبلغ مدة صلاحيته شهرين ونصف، وهو سيقوم علاوة على مهامه في مجال الاتصالات، باختبار التقنية الحديثة المطورة من قبل العلماء الإيرانيين في فتح وإغلاق الخلايا الشمسية المتحركة في مدار الأرض، كما أنه يتمتع بإمكانية التقاط الصور.

المصدر: "أسوشيتد برس" + "إرنا"

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