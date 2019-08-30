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"أدريان دريا1" تغير مسارها باتجاه ميناء إسكندرون جنوب تركيا

"أدريان دريا1" تغير مسارها باتجاه ميناء إسكندرون جنوب تركيا

أخبار العالم

Reuters
ناقلة النفط "أدريان دريا1"
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في خطوة غير متوقعة، غيرت ناقلة "أدريان دريا1" الإيرانية مسارها في البحر الأبيض المتوسط.

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ووفق موقع vesselfinder فإن الناقلة تتوجه نحو ميناء إسكندرون جنوب تركيا.

وتستمر "أدريان دريا1" منذ 15 يوما، بالإبحار في المتوسط، من دون أن تتوقف في أي محطة كانت حددتها سابقا، مثل ميناء كالاماتا في اليونان، وميناء مرسين في تركيا.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها باعت حمولة الناقلة البالغة مليوني برميل من النفط الخام لجهة لم تكشف عنها.

المصدر: RT

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