في خطوة غير متوقعة، غيرت ناقلة "أدريان دريا1" الإيرانية مسارها في البحر الأبيض المتوسط.

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ووفق موقع vesselfinder فإن الناقلة تتوجه نحو ميناء إسكندرون جنوب تركيا.

وتستمر "أدريان دريا1" منذ 15 يوما، بالإبحار في المتوسط، من دون أن تتوقف في أي محطة كانت حددتها سابقا، مثل ميناء كالاماتا في اليونان، وميناء مرسين في تركيا.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها باعت حمولة الناقلة البالغة مليوني برميل من النفط الخام لجهة لم تكشف عنها.

المصدر: RT