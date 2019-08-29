أعلنت الرئاسة اليمنية أنها ستستعيد السيطرة على عدن وستبسط "نفوذ الدولة" فيها، كما تعهدت بتحرير صنعاء وإلحاق الهزيمة بالحوثيين.

وجاء في بيان للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، صدر اليوم الخميس، "أقول لجنودنا البواسل وقبائلنا اليمنية الأصيلة التي تدافع عن تراب وطنها وشرعيته ونظامه الجمهوري ومشروعه الاتحادي العادل في كل المحافظات لم ترهبنا أسلحة وترسانة ايران وميلشياتها وكذلك لن ترهبنا طائرات العابثين المستهدفين أرضنا".

وتابع عبد ربه منصور هادي قائلا: "اشد على أياديكم الطاهرة التي ستحقق لنا النصر الكبير ومن خلالها سنستعيد العاصمة المؤقتة عدن ونبسط نفوذ الدولة فيها والذي سيقربنا من النصر الأكبر والأعز في تحرير العاصمة صنعاء وهزيمة المشروع الإيراني الحوثي".

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ودعا الرئيس اليمني أبناء الشعب إلى الالتفاف حول الجيش الوطني في ما وصفه بـ "المعركة المصيرية لرفض كل مشاريع التمزيق والتقزيم السلالية والمناطقية، حتى نمضي باليمن نحو مستقبل جديد، يقوم على العدل والمساواة والتنمية، يمن لن يستثني احدا".

وجدد هادي الطلب للسعودية بضرورة التدخل لإيقاف "التدخل السافر" الإماراتي، متهما الإمارات بـ "دعم المليشيات واستخدام القصف الجوي" ضد القوات المسلحة اليمنية.

المصدر: وكالة "سبأ"