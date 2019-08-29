أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنه سيزور العاصمة السورية دمشق في المستقبل القريب لاستكمال المفاوضات حول تشكيل اللجنة الدستورية.

وذكر بيدرسن أن هناك إجراءات يجب أن تواكب تشكيل اللجنة الدستورية، موضحا أن ذلك يتعلق بمسائل السجناء والأسرى والمفقودين.

وقال بيدرسن خلال تقديمه تقريرا حول الوضع الإنساني في سوريا لمجلس الأمن، إن هناك عقبات تواجه ملايين اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وأشار إلى أن روسيا وتركيا قدمتا مساعدات للأمم المتحدة لرفد سوريا، مضيفا أنه سيتوجه إلى إيران قريبا لبحث الشؤون السورية.

ويستمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

وأفاد دبلوماسيون غربيون ببدء مناقشات خلال الأسبوع الجاري، بين بعض أعضاء مجلس الأمن حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب السورية، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ووفقا للدبلوماسيين، فإن مشروع القرار يهدف أيضا إلى "وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها".

وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا) ومجموعات متطرفة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذا.

المصدر: أ ف ب