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وسائل إعلام: البنتاغون يوافق على بناء 32 كيلومترا إضافيا من الجدار على الحدود مع المكسيك

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وسائل إعلام: البنتاغون يوافق على بناء 32 كيلومترا إضافيا من الجدار على الحدود مع المكسيك
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، أرشيف
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أفادت صحيفة "Politico" الأمريكية بموافقة البنتاغون على بناء 32 كيلومترا من الحواجز الإضافية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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وأشارت الصفحة إلى أن بناء الحواجز الإضافية أصبح ممكنا بفضل أن "النفقات على تنفيذ العقد أقل مما كان متوقعا سابقا". ومن المتوقع أن تظهر الحواجز الحدودية الإضافية في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا.

ويعد بناء الحواجز الحديدية والجدار على الحدود مع المكسيك من أهم الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وقد أغلق العديد من المؤسسات الفدرالية الأمريكية في بداية العام الجاري لمدة أكثر من شهر بسبب الخلافات بين الرئيس ترامب والكونغرس بشأن تمويل بناء الجدار في المناطق الحدودية.

المصدر: نوفوستي

 

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